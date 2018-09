Groen licht voor bouw nieuwe Aldi in Hulst

Fietspad op voormalige spoorlijn Hulst is af

10:29 CLINGE - Het nieuwe fietspad op het voormalige spoortracé in de gemeente Hulst is klaar. Het wordt op dinsdag 2 oktober om 15.30 uur officieel geopend. Door de aanleg van dit fietspad is een stukje historie (Spoorlijn 54) weer zichtbaar en is een recreatieve fietsverbinding tussen Hulst en België compleet.