Groen licht voor 68 woningen in Koewacht

De Raad stemt vandaag in een uitspraak dan ook geheel in met het bestemmingsplan voor de bouw van de woningen. In ieder geval is er in de regio voldoende behoefte aan woningen, constateert het hoogste bestuursrechtscollege. Hoewel de lokale bevolking niet groeit is er vooral vraag naar woningen door ‘verhuizers uit Vlaanderen.’