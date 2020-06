Groedenaar ziet superzeldzame vlinder, eerste zwartvlekspikkelspanner in Zeeland ooit

De zwartvlekspikkelspanner (menophra abrubtaria) is een zeer zeldzame vlindersoort. De Vlinderstichting vermoedt dat in Zuid-Holland enkele lokale populaties zitten, maar in Zeeland was de nachtvlinder nog nooit gezien. Totdat Huib van Iwaarden er op 16 april één in de lichtval in zijn tuin vond. ,,Het is een zeldzame zwerver. In heel Europa is hij de laatste honderd jaar maar 120 of 130 keer gezien. In Nederland zelfs maar zeven keer. Bij Rotterdam, in Friesland en in Venlo.”