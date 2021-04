Groede zou best eigenaar kunnen zijn van een paar generaties struisvogels. Maar waar zijn die dan?

Wensdroom komt uit, voor de zomervakan­tie een grote speeltuin in Sluis

18:34 SLUIS - Een wensdroom van veel kinderen en ouders in Sluis gaat in vervulling. Voor de zomervakantie opent bij basisschool de Nieuwe Van Dale een grote speeltuin. Sabrina Dhondt, lid van de stadsraad Sluis, is er superblij mee. ,,Ik ben in 2017 bij de stadsraad gegaan om dit voor elkaar te krijgen en nu is het gelukt.”