Grensarbeiders vaker naar Nederland dan andersom

Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met statistiekbureaus in België en Duitsland. Daaruit blijkt ook dat veel meer mensen vanuit België en Duitsland voor werk naar Nederland komen dan andersom.

Vanuit Duitsland staken in 2016 zo’n 36.800 mensen de grens over om te werken in Nederland. Uit België kwamen 38.400 forenzen naar Nederland. Duitsland en België ontvingen op hun beurt respectievelijk 10.000 en 11.000 werkenden uit Nederland.