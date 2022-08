Grafzerken geruimd op Hulster begraafplaatsen

Veel wekkers gingen vandaag vroeg af in Zeeuws-Vlaanderen: het is jaarmarkt in Groede

GROEDE - In Zeeuws-Vlaanderen gingen er veel wekkers héél vroeg af op vrijdagochtend. Het is inmiddels traditie: je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn op de jaarmarkt in Groede.

29 juli