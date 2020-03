Graauwse schrijfster en kunstenares maken sieraden van botten, hond Oda helpt mee

Van slager André Biddelo kregen ze lamsbotten voor hun project en de mergpijpen kopen ze. Die worden vervolgens uitgekookt. Corine: ,,Twee keer, of vaker.” Inge, lachend: ,,Met als gevolg veel soep.” Na het prepareren van het materiaal slaan ze elk een eigen richting in. Corine maakt kettingen, armbanden en oorstekers en gebruikt het bot waar Oda op heeft gekauwd. ,,Ze maakt lijntjes met haar tanden, die je niet na kunt maken met je handen.”



Vervolgens zaagt ze het bot op maat en verft met natuurlijke producten als uienschillen, walnoot en boerenwormkruid. Die geven allemaal hun eigen kleur af. ,,Zo maken uienschillen geel.” De kleuren worden ondersteund door kleurstoffen uit biologische teelt zoals indigo, wouw en meekrap. ,,Ik gebruik dingen die je in principe zelf kunt kweken.” Het verven is een heel proces, vooral als er meerdere kleuren in één hanger worden gebruikt.



,,De kleur is mijn fascinatie. Ik heb zelf veel ontdekt, geëxperimenteerd en er boeken over gelezen. Ik heb me gebaseerd op wolverven met natuurlijke materialen want er is geen handboek voor het verven van bot.” Zo vond ze zelf Graauws koraal uit, een combinatie van meekrap en avocadopitten- en schillen.