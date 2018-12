Graauwrock strikt Racoon als hoofdact voor Hemelvaart 2019

Het festival viert volgend jaar zijn twintigjarig bestaan; om dat te vieren is Racoon gestrikt, meldt de organisatie. Racoon kan bogen op een lange reeks hits zoals ‘Love You More’, ‘No Mercy’ en het Nederlandstalige ‘Oceaan’. Met het album ‘Look Ahead And See The Distance’ stond de band dit jaar in een uitverkocht Ziggo Dome. Racoon is op dit moment bezig aan een theatertour.