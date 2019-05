GraauwRock maakt reputatie waar

Steeds verder van het sportpark van VV Graauw moesten vanavond de auto’s worden geparkeerd. Een verkeersbegeleider in de Zandbergestraat had het maar druk mee. Aan de Antwerpse poprockband Furism was de eer het GraauwRock te openen. Ook woensdagavond had de band al gespeeld en de Road to GraauwRock gewonnen. ,,Dat kun je toch mooi op je website zetten”, merkte Ronald Maerman, bestuurslid van GraauwRock, op. ,,Want bij ons hebben toch altijd grote namen gestaan.”