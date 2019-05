GraauwRock for Specials smaakt naar meer

Oorzaak legionella­be­smet­tin­gen Gentse Kanaalzone bekend

7:59 EVERGEM - De oorzaak van de legionellabesmettingen in de Gentse Kanaalzone is bekend. Die ligt in een koeltoren, maar het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid wil niet openbaar maken bij welk bedrijf deze staat.