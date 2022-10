Graauw lijkt wel München tijdens Oktoberfest en Herfstparty: ‘Carnaval is er niets bij’

Voortbe­staan Schuur­feest Kuitaart onzeker: ‘Er ligt door regels plots een bom onder ons feest’

Met zo’n zeshonderd feestgangers en een knallend optreden van de Drentse boerenrockformatie Mooi Wark was het schuurfeest in Kuitaart zaterdagavond weer een flinke klapper. En tóch was voorzitter Han van den Bergen van de Stichting Dorpsbelangen Rond de Kleine Vogel somber gestemd.

23 oktober