Graan uit 7000 voor Christus groeit gewoon in Terhole

Op verschillende locaties in Grenspark Groot Saeftinghe zijn proeftuinen voor vergeten granen en andere gewassen. In Terhole wordt er voor het vijfde jaar geëxperimenteerd met gewassen die in de loop van de jaren verdrongen zijn door productievere soorten, vertelt Harm van Hoeve van Agrarische Natuurvereniging (ANV) Groene Oogst. Een perceel van 2,5 hectare, dat eigendom is van de provincie, wordt daarvoor gebruikt.