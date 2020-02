GPS-dieven slaan hun slag in Graauw: ‘De deuren van de schuur waren nog gewoon op slot’

GRAAUW - De trekkers stonden achter slot en grendel. En toch is agrariër Maarten Boënne uit Graauw vier gps-systemen kwijt. De schade: enkele tienduizenden euro's. Vermoedelijk is het zondagnacht gebeurd. ,,Door de harde wind hebben we niets gehoord.”

De diefstal is maandagmiddag pas ontdekt. ,,Ik zag in de schuur een afgeknipte stekker op de grond liggen, toen wist ik genoeg”, zegt Maarten Boënne, die het loonbedrijf samen met zijn broer Joost en vader René runt. De exacte schade weet hij nog niet. ,,Een ruwe schatting? Dan denk ik aan 15.000 tot 17.000 euro per stuk.”

De dieven zijn goed voorbereid te werk gegaan, zegt Boënne. ,,De trekkers stonden in een afgesloten schuur. De deuren waren gewoon op slot. Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen? Aan de zijkant van de schuur is aan de onderkant een damwandplaat losgeschroefd. Zo zijn ze binnengekomen.”

Niets gehoord

Wanneer de diefstal precies heeft plaatsgevonden, weet de boer niet. ,,Het moet zaterdagnacht of zondagnacht zijn gebeurd. We weten het niet en hebben ook niets gehoord. Onze honden, die normaal heel alert zijn, hebben niet geblaft.”

Vier nieuwe gps-systemen gaat het bedrijf dik 60.000 euro kosten. Plus de reparatiekosten aan de trekkers. Bij twee van de vier zijn de kabelbomen doorgesneden, zegt Boënne. ,,En dan moet ik de schuur nog repareren.” Het gebeurt volgens de agrariër regelmatig dat gps-systemen worden gestolen.

Gelukkig is het winter

,,Afgelopen jaar heb ik het een aantal keren voorbij zien komen op de ‘polderpreventie-app’”, zegt hij. Dat is een groep waar veel Zeeuws-Vlaamse boeren op aangesloten zijn. ,,We mogen van geluk spreken dat het winter is. Nu staan de trekkers toch stil.”

Boeren gebruiken het gps-systemen om op de centimeter nauwkeurig over het land te rijden. Het systeem lijkt op een grote iPad en bevat allerlei informatie over het land. ,,Het onthoudt precies waar je wel en niet bent geweest.”

De gps-dieven slaan steeds vaker toe. Ook in Zeeland. In november was het nog raak bij een boer in de polder bij Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland.