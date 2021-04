Gouden paaseieren verstopt in Schoondijke

Voor de middag had commissielid Anke als volleerde paashaas de eieren in het dorp verstopt. ,,Ze liggen vooral in het centrum”, zegt coördinatrice Carlien. ,,Op ons grote plein, in de twee speeltuinen, bij het multifunctionele centrum en in de Margrietwijk. Alles weet ik niet. Dat is het geheim van de paashaas.” Via Facebook was aan de jeugd van Schoondijke gevraagd een selfie met het gevonden ei te maken en op te sturen. De eieren zelf waren genummerd zodat bekend was welk ei er nog waar lag. De gouden oogst kon ingeleverd worden bij de supermarkt. De officiële wisselkoers: één gouden ei is gelijk aan één zakje gevuld met chocolaatjes in paashaasvorm.