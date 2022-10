Gouden armband gevonden bij Sint Barbarakerk in Breskens

As van Richard Brookes, bevrijder van IJzendijke, wordt uitge­strooid op boerderij van De Dobbelaere

Een tikkeltje trots zijn ze wel, bij de stichting IJzendijke Bevrijd. De as van bevrijder Richard Brookes wordt volgende week uitgestrooid bij de boerderij van familie De Dobbelaere in IJzendijke. De plechtigheid is slechts een van de vele herdenkingen die de komende weken in West-Zeeuws-Vlaanderen plaatsvindt.

13 oktober