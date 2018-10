Golfslag begint leesclub met persoonlijke insteek

Golfslag bestaat uit een aantal mensen die een link met de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg hebben. De groep begon in 2016 met lezingen met een levensbeschouwelijk karakter en muzikale activiteiten. Alles vindt plaats in Het Lam, in de Weststraat. De groep is erg actief, vorig jaar ging ook de Samenkamer van start. De bibliotheek en ontmoetingsruimte is op maandagmiddag open en op dinsdagen wordt er creatief gewerkt.

Persoonlijke benadering

De leesclub, SamenLezen, is de nieuwste activiteit en een idee van Theo Ruyter. Om de twee maanden, op de laatste dinsdag van de maand, praten lezers in kleine groepjes. Anders dan bij een 'traditionele leesclub' staat de persoonlijke benadering centraal. Er is tijd voor eigen verhalen en gevoelens. De eerste titel staat vast: 'De avond is ongemak' van Marieke Lucas Rijneveld. De eerste SamenLezen is op 27 november. Meedoen kost zes euro per keer. Aanmelden via info@golfslag.eu.