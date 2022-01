Goldband staat op tweedaags Weitjerock in juli

Tweedaags festival

Voor het eerst wordt Weitjerock een tweedaags festival. Op vrijdag 29 juli is er een dance-avond in een tent. De dag erna is de gebruikelijke festivaldag. In plaats van twee podia in de buitenlucht, komt er één podium in een tent te staan. Voor een intieme sfeer en om minder weersafhankelijk te zijn. De online kaartverkoop is begonnen, er zijn losse dagkaarten en combitickets te koop via weitjerock.com.