Goesenaar die dodelijk ongeluk op Tractaatweg veroorzaakte: ‘Domste fout in mijn leven’

Daarvoor werd tegen M. een celstraf van acht maanden plus een rijontzegging van drie jaar geëist. Krap zeven maanden later reed M. met 161 km/u over de Sloeweg bij Borsele. Daarvoor werd een boete van duizend euro plus twee maanden niet rijden gevorderd.

M. had haast en irriteerde zich over een voorganger die naar zijn zin te zacht reed. M., beginnend bestuurder, lapte het inhaalverbod aan zijn laars, gaf gas en toen hij een niet te ontwijken tegenligger ontdekte schampte hij diens zijkant. De tegenligger raakte in een slip en botste tegen een derde auto aan. De inzittenden van de auto’s raakten gewond en werden naar ziekenhuizen in Terneuzen en Gent gebracht. Battistella, inzittende van de tegemoetkomende auto, overleed ter plekke. M. mankeerde niets.

Zijn auto belandde in de berm en in eerste instantie had hij niets eens in de gaten wat de gevolgen waren. ,,Het was de domste fout die ik in mijn leven heb gemaakt’', zei M., die ook vertelde dat hij nog geen kilometer verder probleemloos had kunnen inhalen. ,,Begin mei 2017 had M. opnieuw haast en reed hij 161 km per uur. ,,U heeft er dus niet veel van geleerd’', stelde officier van justitie Marieke Fimerius vast. ,,U heeft kennelijk geen enkel zelfinzicht in uw aso-rijgedrag.’'