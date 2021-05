Goede hoop voor redden kasseistrook Knolweg Clinge: ‘Een verborgen juweeltje’

Zeeuws-Vlaam­se zedenzaak zal nog maanden voortsle­pen

29 april MIDDELBURG - Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat de Terneuzense T.D. werd opgepakt in de geruchtmakende Zeeuws-Vlaamse zedenzaak, maar een uitspraak van de rechtbank is er nog steeds niet. Vrijdag gaat de zaak verder met een pro forma zitting, de inhoudelijke behandeling is half juni voorzien. Daarna is nog hoger beroep mogelijk en dus blijft het misbruikschandaal nog maanden voortslepen voor de slachtoffers.