Goed toeven tussen de bomen bij festival Potatolands Axel

Tussen de bomen rond het Hofplein is het goed toeven. Van de wind is er weinig tot niks te merken.

Aan de Potatorun nemen 117 lopers deel, onder wie 21 kinderen. Zij begonnen met de eigen kidsrun over één kilometer. Zaterdagmiddag zijn er ook nog allerlei kinderactiviteiten en er wordt alvast een voorproefje genomen op de live muziekoptredens, die om 16.00 uur beginnen. Zilt, The Good, The Bad & Bart XL en Gers Pardoel (de hoofdact om 23.30 uur) treden onder meer op.