Godzijdank er is weer drank in de Steense kerk

Vuilnis­belt in Draaibrug nog niet opgeruimd en ratten­plaag dus niet opgelost: ‘Het is tijd voor actie’

DRAAIBRUG - De vuilnisbelt in een voormalig tramhuisje in Draaibrug is nog steeds niet opgeruimd. Dat is wel nodig om de hardnekkige rattenplaag in het dorp te tackelen. De PvdA in Sluis roept op tot snelle actie.

4 november