Gloednieuw hotel Philippine getroffen door brand: ‘Alles was zo mooi’

Tegen vijf uur berichtte de Veiligheidsregio dat er geen vlammen meer uit het dak kwamen en de brand onder controle was. Het vuur was echter lastig uit te krijgen, omdat die onder zonnepanelen woedde. Een groot deel van het dak is helemaal weg. Daar ergens is de brand ook begonnen. De brandweer moest meerdere zonnepanelen weghalen om het vuur helemaal uit te krijgen. Rond 7.50 uur kon het sein brand meester worden gegeven.

Hotel Marie was nog niet volledig in gebruik. Twee jaar is eraan gewerkt. Hotel-restaurant Au Port was er eerder in gevestigd. Dat is praktisch van top tot teen vernieuwd. ,,Alles was zo mooi’’, aldus Manon Tieleman. Voor eind augustus waren er al veel boekingen. Ze hoopt de draad weer op te pakken. ,,Kan het me nauwelijks voorstellen. Eén geluk, dat er niemand binnen was.’’