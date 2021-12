Ging de gemeenteraad van Sluis in de fout tijdens stemming toeristische verhuur? Burgemeester zoekt het uit

Zoals zoveel Zeeuwse gemeenteraden, vergadert de Sluise raad vanwege de coronamaatregelen digitaal. De gemeenteraadsvergadering verloopt via Teams, zoals iedereen die thuis werkt inmiddels gewend is. Maar doet de gemeenteraad dat wel goed? Stads- en dorpsraden zetten daar vraagtekens bij. ,,Volgens de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming moeten raadsleden in beeld zijn als zij hun stem uitbrengen. Tijdens het besluit over toeristische verhuur vorige week, waren zeven raadsleden niet in beeld", zegt Chris van de Vijver namens de stads- en dorpsraden. Zij denken dat het besluit daardoor niet rechtsgeldig is.