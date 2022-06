Gin & Juice zet publiek in beweging bij Rock On The Kiosk

PHILIPPINE - ,,Energieke show’’, zei organisator Maikel de Clippelaar. Bassist Jelle de Waal noemde het optreden van Gin & Juice ,,waanzinnig’’. De Zeeuwse-Vlaamse formatie was dit weekend één van de hoogtepunten tijdens Rock On The Kiosk in Philippine.

Nog nooit was het zo druk rond de kiosk in hartje Philippine als afgelopen zaterdag en zondag. De vele regen had weliswaar effect op het programma, maar de sfeer zat er van begin tot eind goed in.

Gin & Juice mocht als vierde band het podium op. Stond de coverformatie in 2019 nog op een bijpodium van Rock On The Kiosk, zaterdag was de band één van de hoofdacts. Onder leiding van zanger Matthijs van Driessche zweepte de coverformatie het publiek op. ,,Vanwege Vestrock in Hulst vreesden we een beetje dat het niet zo druk zou zijn in Philippine”, zegt bassist Jelle de Waal. ,,maar het plein stond helemaal vol en iedereen deed mee. Het was geweldig.”

The Black Men sloot het zaterdagprogramma af, maar moest twintig minuten voor het einde stoppen, omdat de regen met bakken uit de lucht kwam. ,,Het was te heftig’’, vond organisator Maikel de Clippelaar.

Met slecht weer in aantocht op maandag koos de organisatie voor een aanpassing van het programma. Van de vijf optredens werden er drie geschrapt, zodat The Proles en Stunning Suzy overbleven. ,,Achteraf viel het mee met het weer en hadden we dat niet hoeven doen’’, zei De Clippelaar. ,,Maar we wilden het risico niet nemen. We kijken terug op twee prachtige dagen met een grote opkomst. Hier kunnen we verder mee. Plannen genoeg.’’

Rock On The Kiosk in Philippine staat garant voor sfeer en gezelligheid. De Terneuzense Pauline (midden) kwam tot haar grote verrassing schoolvriendinnen Jessica (links) en Inge tegen.