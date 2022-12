Gin & Juice speelt zalen plat

MET VIDEO‘Fight for your right to party’ van the Beastie Boys gaat naadloos over in het nummer ‘Ça plane pour moi’ van Plastic Bertrand. Dat mondt uit in Skandal im Sperrbezirk van de Spider Murphy Gang. Gin & Juice mixt het moeiteloos.

Hoe is Gin & Juice ontstaan?

Bassist Jelle de Waal (22): ,,We begonnen als schoolband en deden mee aan een talentenjacht op onze middelbare school in Hulst. Nu, vijf jaar later zijn er wel wat wisselingen in de band geweest, maar het is nog steeds een vriendenclub. We spelen op feesten, partijen en festivals en brengen een show met medleys van lekkere hits.”

Die medleys zijn typisch voor de Gin & Juice-aanpak?

Zanger Matthijs van Driessche (22): ,,Ja en het zijn altijd liedjes met een hoop energie, echte meezingers die we vaak op hoog tempo spelen. Bekende, lekkere nummers. Zit er toch iets tussen wat je niet leuk vindt, dan is zo'n nummer ook zo weer voorbij. Het gaat van ABBA tot Queen en van Bon Jovi tot de Golden Earring.”

De lijst met optredens is imposant, ik zie onder meer de Vestingfeesten in Hulst, het Zomerfestival in Retranchement en Festival de Ballade in Terneuzen is Gin & Juice jullie baan of hobby?

Matthijs van Driessche: ,,Een heel serieuze én leuke bijbaan. Ik telde laatst, we hebben al op 60 podia gestaan. Maar vier van de vijf bandleden studeren nog. Stef werkt al, hij studeerde lichttechniek en werkt onder meer op festivals. Ik studeer zelf nanobiologie, Jesse movement science en Jelle gezondheidswetenschappen.

Naast studies en werk is Gin & Juice bijna een bedrijfje. Als band moeten we inmiddels een hele boekhouding bijhouden. We investeren alles weer in de band, zodat het steeds beter en mooier wordt.”

Volledig scherm Gin&Juice repeteert op de overloop bij drummer Jesse van Houte. Zanger is Matthijs van Driessche, gitarist Stef Hofman staat rechts en bassist Jelle de Waal links. Het vijfde bandlid Julian van Houte, gitarist was er dit keer niet, hij was aan het inpakken voor een wereldreis. © Kelly Thans

Waar dromen jullie van?

Jelle de Waal: ,,Wij zijn Hulstenaren en dan is op Vestrock staan natuurlijk het summum. Een optreden op Hrieps zou ook geweldig zijn.” Matthijs van Driessche: ,,Steeds grotere shows, hoe meer confetti, hoe beter.

Jullie zijn nu met z’n vieren, wie ontbreekt?

Drummer Jesse van Houte (21): Mijn broer, gitarist Julian van Houte, was verhinderd, hij bereidt zich voor op een wereldreis. Hij gaat onder meer naar Australië en Nieuw-Zeeland in de komende maanden.

Gaan jullie nu optreden met z’n vieren?

Jesse van Houte: ,,Nee, zonder Julian gaan we geen Gin & Juice-shows geven, we werken met zijn vieren wel aan nieuwe nummers en oefenen lekker door. Vóór het nieuwe festivalseizoen is Julian terug, dan gaan we weer samen knallen.”

Optreden op grote feesten betekent een leven van rock ’n roll, drugs en seks?

Matthijs: ,,Eh, nee we hebben alle vijf een relatie en drinken niet als we optreden. Ik sowieso niet voor m’n stem. De rest wil ook helemaal fit zijn.

Hoeveel repertoire hebben jullie?

Matthijs: ,,We kunnen maximaal 2 uur spelen, zo’n veertig nummers per uur. Dat gaat in blokjes met steeds medleys van 15 minuten.”

Is dat lastig, zoveel nummers leren?

Jelle: ,,Goede overgangen maken, dat is het lastigst, hoe laat je het ene nummer echt lekker overgaan in het volgende liedje, dát is de uitdaging.”

Waar luisteren jullie zelf graag naar?

Matthijs: ,,Eigenlijk het meest van hardrock, Biffy Clyro. Gitarist Stef Hofman (20): ,,Dat wisselt enorm, het gaat van hardstyle tot carnavalsmuziek.” Jesse: ,, Ik hou het meest van oude rock & roll en blues. Maar ook van Muse en Royal Blood.” Jelle: ,,Ik denk dat het Gin & Juice-repetoire het meest aansluit bij mijn smaak, ik heb ook het vaakst ideeën voor nieuwe nummers.”

Kijk ook op: facebook.com/ginanjuiceband

Bekijk hier ook de andere video's in onze reeks ‘Open Podium':