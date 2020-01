Gijs van den Berg zegt Dethon vaarwel: ‘Mensen zelfvertrouwen geven, dat is zo belangrijk’

Politieman wilde hij worden, net als zijn vader. Van den Berg groeide op in Cadzand-Bad, waar zijn vader wachtmeester van de rijkspolitie was. Hij had zijn kantoor aan huis. Van den Berg was onder de indruk van het politiewerk, zeker toen zijn vader er met een collega uit Retranchement in slaagde twee Fransen van de terreurbeweging OAS aan te houden. ,,De eerste, in Nederland gearresteerde terroristen”, vertelt hij nog vol bewondering. ,,Ik was indertijd een jongetje van een jaar of zeven, acht.”