Gieterij in Sas van Gent failliet verklaard

SAS VAN GENT - De Zeeuws Vlaamse Gieterij (ZVG) is failliet. De rechter sprak maandag het faillissement uit van het aan de Westkade in Sas van Gent gevestigde bedrijf.

Het bedrijf waar zo’n 35 mensen werkzaam waren, was in 1954 opgericht door de Brabander Ad van Dongen. Hoewel de ZVG in de volksmond ‘de ijzergieterij’ werd genoemd werden er veel meer metalen gegoten voor een scala aan producten. Van enorme industriële onderdelen tot kunstwerken van brons.

Opboksen tegen concurrentie

Hans van Brussel is sinds 1996 eigenaar van de gieterij en nam in september het roer als directeur over omdat de zaak penibel werd. Mede door corona. Van Brussel stelt vast dat zijn bedrijf niet meer kon opboksen tegen de concurrentie uit de lage lonen landen. ,,Het ging heel moeilijk. Er zijn meer gieterijen in Nederland met hetzelfde probleem, voor ons is het niet anders. De afgelopen vijf jaar zijn de resultaten slecht. Sindsdien heb ik er tot twee keer toe geld ingestoken. Daarmee hebben we het nog een tijd kunnen redden.” De situatie verbeterde echter niet waarna de rechter maandag het boek sloot.

Met de corona-tegemoetkoming van het rijk kon de Sasse gieterij nog eventjes vooruit. ,,Maar dezelfde corona zorgt ook bij de bedrijven waar wij zaken mee doen voor veertig procent minder omzet. Ik verwacht voor veel meer bedrijven in de metaal nog grote problemen de komende tijd.”

Er wordt nog wel gewerkt bij de gieterij aan de Westkade. Bestaande opdrachten worden afgemaakt. Of het bedrijf daarna door een ander wordt overgenomen of in een andere vorm verder kan is nu een zaak voor de curator om uit te zoeken.