Gidsen Visserijmuseum vertellen op het fietsvoetveer alles over de Westerschelde

Huivering­wek­ken­de geschiede­nis Retranche­ment verteld met bewegend poppenspel

21 augustus RETRANCHEMENT - Retranchement is in het nieuw gestoken. Naar één van de nieuwe publiekstrekkers kun je uren blijven kijken. In vijf kastjes is een bewegend poppenspel te zien, dat een huiveringwekkend stuk geschiedenis van het dorp vertelt.