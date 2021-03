GGD prikt Zeeuwen met Belgische huisarts

Op dit moment zijn dat mensen van de geboortejaren 1956 en 1957 en volwassenen tot 65 jaar met ernstige obesitas en mensen met het Syndroom van Down. Vorige maand kregen mensen die in deze categorie vielen een uitnodiging van hun huisarts. Maar er wonen in de grensstreek vermoedelijk honderden mensen die geen oproep kregen doordat zij geen huisarts in Nederland hebben.

Na overleg met het RIVM heeft de GGD Zeeland voor deze groep inwoners een oplossing gevonden. Ongeacht hun nationaliteit kunnen zij bij de GGD Zeeland om een afspraak te maken voor een vaccinatie in een van de prikstraten, bijvoorbeeld die in Terneuzen. Zeeland is de eerste regio waar deze oplossing in de praktijk wordt gebracht. De verwachting is dat andere grensregio's snel zullen volgen. Hoe een afspraak te maken is te lezen op de site van de GGD Zeeland: www.ggdzeeland.nl/coronavaccinatie-belgische-huisarts.