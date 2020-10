GGD opent teststraat in Oostburg

GGD Zeeland opent de nieuwe teststraat in Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met ZorgSaam. Er is, naast de testlocatie in Terneuzen, gekozen voor een extra testlocatie in Oostburg zodat er een goede verdeling is van testlocaties in Zeeland. Een afspraak maken kan op twee manieren: door te bellen naar het landelijke nummer 0800-1202. Dit kan dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur. Daarvoor is een burgerservicenummer (BSN) nodig. Online een afspraak maken kan ook, via Rijksoverheid.nl/coronatest. Dan is een DigiD nodig. Op basis van de ingevoerde postcode toont het systeem testlocaties en beschikbare tijdstippen.