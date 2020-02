De opnames voor De Slag om de Schelde, de grootste Nederlandse speelfilm in tien jaar, zijn inmiddels in volle gang in de hele provincie. Op woensdag 26 en donderdag 27 februari vinden de laatste opnames plaats in Sluis, er wordt dan een ongeluk met een vrachtwagen gefilmd. De cast is echter nog niet helemaal compleet. Gezocht wordt nog naar man die een onderarm of -been mist.