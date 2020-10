Gezocht: artiesten en trainers voor jeudgcircus Reinardi

Poging om moederpoes te herenigen met geredde ‘vuilstort­kit­tens’: zoektocht is geopend

1 oktober TERNEUZEN - Dierenasiel Zeeuwsch-Vlaanderen wil er alles aan doen de vier geredde kittens aan de Koegors in Terneuzen te herenigen met hun moeder. Medewerkers hebben daarom een vangkooi neergezet. De bedoeling is dat de moederpoes daarna naar het kittenopvangadres in Hulst wordt gebracht, zodat ze haar kroost zelf kan zogen.