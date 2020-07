Gezin Vinke geniet van de tuin: ‘Voor ons zwembad kunnen we wel tickets verkopen’

We zijn op bezoek bij Guido (41, leidinggevende milieu-en veiligheid in een fabriek), Chantal (37, leerkracht basisonderwijs en zelfstandig kindercoach), Timme (11), Bregje (8) en Lobke (4).

Chantal: ,,Als het mooi weer is, zijn we bijna altijd buiten. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. We ontbijten onder de overkapping, lunchen aan de picknicktafel en dineren op het terras.”

Bregje: ,,En ik speel vaak buiten. Ik vind het leuk om te trampolinespringen. Dan doe ik de overslag en maak ik salto’s. Ik kan alleen nog niet landen op mijn voeten.”

Lobke: ,,Ik ga altijd naar Mila, Keli en Pipp, dat zijn mijn vriendinnen en die wonen naast ons.”

Guido lachend: ,,Die meiden lopen gewoon dóór de heg heen naar elkaar toe.”

Timme: ,,Meestal ga ik voetballen of zwemmen. Mijn vrienden weten nu dat we een zwembad hebben, dus die komen dan met hun zwemspullen naar ons toe gefietst.”

Chantal: ,,Ik zeg wel eens voor de grap dat we er haast tickets voor kunnen verkopen. Niet alleen onze eigen kinderen hebben plezier van dat zwembad, maar kinderen vanuit de hele buurt komen erin spelen.”