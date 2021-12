Gewone huizen verhuren aan toeristen? Dat moet verboden worden, vinden inwoners Breskens

Breskens in Balans, een groep die vindt dat toerisme niet ten koste van de inwoners mag gaan, kreeg 951 reacties op de enquête. Ruim zeventig procent vindt dat toeristische verhuur in het dorp niet kan. Maximaal dertig dagen per jaar vindt zestien procent oké. Voor zestig dagen (5,9 procent) en 120 dagen (5,4 procent) is aanzienlijk minder steun.

Het verhuren van huizen aan toeristen in West-Zeeuws-Vlaamse woonwijken is een heet hangijzer. Steeds vaker wordt er geklaagd over overlast. Ook zouden starters kansloos zijn op de woningmarkt, omdat beleggers huizen opkopen om ze vervolgens te verhuren. Maandag vergadert de gemeenteraad in een commissievergadering over hoe de toeristische verhuur gereguleerd kan worden. De vergadering is niet in het Sluise belfort, maar in de sporthal van Cadzand, omdat velen zich hebben aangemeld en iedereen 1,5 meter afstand moet houden.