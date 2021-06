Gewonde door steekvlam in Hulst, winkelcentrum korte tijd ontruimd

110.000 Euro voor nieuwe wc’s in stadhuis Hulst: ‘Drukwerk valt nogal duur uit’

29 mei HULST - Of de wc-brillen soms van goud zijn, gaat het praatje in Hulst. Van het kostenplaatje van 110.000 euro voor nieuwe sanitaire voorzieningen in het stadhuis in Hulst, is een aantal fracties nogal over de zeik.