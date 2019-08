Gewonde bij steekpartij in Breskens

Het incident vond rond 04.30 uur plaats in het centrum van Breskens. Wat er precies is gebeurd heeft de politie nog niet bekend gemaakt. In de Mercuriusstraat was een plaats delict afgezet rondom een fiets. Vanuit deze straat was het Havenfortpad afgezet met linten. Ook alle steegjes tot aan de Grote Mark waren aangemerkt tot een plaats delict. Een grasveld in het Stadspark tussen de Grote Kade en het Spuiplein, waar het slachtoffer gevonden werd, was eveneens afgezet voor onderzoek. Deze afzetting kon rond 07.15 uur, na onderzoek door de technische recherche, worden opgeruimd.