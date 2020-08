Gewonde bij eenzijdig ongeval Phillipine

De bestuurder van een personenauto reed rond 19.20 uur over de weg toen hij of zij, door nog onbekende oorzaak, van de weg af raakte en een sloot in reed. Een ambulanceteam werd met spoed ter plaatse gestuurd om zich over de inzittende(n) te ontfermen. Ten minste één persoon is vervolgens per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.