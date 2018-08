Gewonde bij eenzijdig ongeluk op N61 bij Hoek

Jonge poes ernstig mishandeld in Clinge: 'vermoede­lijk is ze aan haar staart rondgeslin­gerd'

13:15 CLINGE - Ze werd vermoedelijk aan haar staart rondgeslingerd, kreeg een paar flinke trappen en hield daar onder meer een breuk in haar borstkas aan over. Een poes van negen maanden oud is ernstig mishandeld in Clinge.