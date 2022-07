Gevaarlijke stof vrijgekomen bij Dow, fietspad langs zeedijk uit voorzorg gesloten

Door de lens van Anne: De Ballade op zondag

Op de laatste dag, zondag, werd er op festival De Ballade ruim baan gemaakt voor een combinatie van muziek en theater. De slotdag is dan ook de dag bij uitstek dat er van alles te zíen was op 't Kopje van Kanada in Terneuzen. PZC-fotografe Anne Hana ging kijken en maakte deze impressie.

10 juli