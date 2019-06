Gevaarlijk strandje bij aanlegsteiger in Breskens moet weg omdat vaargeul dreigt in te storten

BRESKENS - Het strandje in de veerhaven van de Westerschelde Ferry in Breskens is gevaarlijk. De provincie gaat het daarom grotendeels weghalen. Dat kost 140.000 euro.

Het fietsvoetveer vaart vlak voor het strandje langs. Dat ligt ten westen van de aanlegsteiger. Door de sterke stroming in de Westerschelde wordt veel zand verplaatst, legt gedeputeerde Harry van der Maas uit. Niet alleen is daardoor het strandje ontstaan, het wordt ook elk jaar groter. Tegelijkertijd is de wand van de vaargeul heel steil geworden. ,,We willen voorkomen dat die wand daadwerkelijk instort", zegt Van der Maas.

Badgasten

Als dat gebeurt, kan de veerboot waarschijnlijk niet meer bij de aanlegsteiger komen. Het strandje ziet er ook elk jaar aantrekkelijker uit voor badgasten. Van der Maas: ,,Die denken: daar kunnen we lekker badderen. Als we dat toestaan, creëren we zelf die onveilige situatie.” Vorig jaar heeft de provincie er waarschuwingsborden geplaatst, maar volgens de gedeputeerde hadden die niet zoveel effect.

Daarom is ervoor gekozen het strandje grotendeels weg te halen. Dat kost 140.000 euro. Van der Maas sluit niet uit dat de ingreep in de toekomst moet worden herhaald, omdat de zandverplaatsing ervoor zorgt dat het strand over een paar jaar weer is aangegroeid. ,,We houden er rekening mee dat we het vaker op deze manier moeten aanpakken."

Uitgebaggerd