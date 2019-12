Getuige in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak: ‘Vrouw kon veel geld verdienen aan misbruik dochters’

Hoe mooi zijn de dames? Bij het Bizarium meten ze dat met een helm

8:06 SLUIS - Een museum vol geniale, wonderbaarlijke, bizarre en verrassende uitvindingen. Dat is het Bizarium in Sluis. Het museum maakt kans op de European Museum of the Year Award. Maar fotograferen of filmen, dat mag er niet: ‘Het is zo leuk om verrast te worden’.