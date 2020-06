Getrouwd Terneuzens stel haalt samen diploma, Mickey deed het huiswerk, Angelo keek af

Dat gebeurde uiteraard in aangepaste vorm. ,,Normaal hebben we een rode loper en muziek, nu komt iedereen in tweetallen en is het na een kwartier afgelopen”, vertelt Oonk. ,,En ze moeten op 1,5 meter afstand blijven.”

Huiswerk in de klas

Het koppel heeft nogal wat te doen op een dag. ,,Daarom maakte ik mijn huiswerk stiekem in de klas”, lacht Micky. Hun bed and breakfast is in aanbouw, ze werken op boerderijcamping De Helenahoeve in Biervliet en er komt een zorgboerderij aan. En dan werken ze ook nog bij Zeeuwse Gronden. Mickey werkt al vijftien jaar in de zorg, Angelo een jaar of tien. ,,Ik was uitbater van café/pension De Ambassadeur in Terneuzen. Toen we dat tien jaar geleden verkochten, ben ik in de zorg gaan werken. Heel veel verschil met een café is er niet. Als iemand een pint te veel op heeft, moet je ook zorg verlenen.”