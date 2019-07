Gespecialiseerd behandelcentrum voor mensen met ernstig overgewicht in Terneuzen

Het ziekenhuis van ZorgSaam gaat daartoe samenwerken met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) dat door het hele land al actief is op acht locaties. De samenwerking sluit aan bij een specialisatie die ZorgSaam als enige Zeeuwse zorginstelling in huis heeft, het verrichten van maagverkleiningen. De NOK biedt in aanvulling hierop een behandelprogramma aan, waarbij patiënten voor en na een maagverkleining individueel intensief begeleid worden, met name om ook de leefstijl te veranderen.

Om maagverkleiningen te mogen verrichten, moet een instelling een minimaal aantal van tweehonderd ingrepen per jaar doen. ZorgSaam zit daar soms net boven of onder. Door de extra dienstverlening die de NOK biedt, hoopt ZorgSaam de continuïteit van de specialisatie te garanderen. Het nieuwe behandelcentrum dat in de loop van dit jaar zal openen, gaat NOK Zeeland heten en komt in of bij het ziekenhuis van ZorgSaam in Terneuzen.