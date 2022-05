Geschiedenis-leraar Dirk Roodzant verrast met prestigieuze Armeense onderscheiding

Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet door onderzoek te doen en onderwijs te geven over de genocide op Armeniërs. James Bryce deed in 1915 namens het Britse parlement onderzoek naar de genocide. Roodzant verdiepte zich voor een promotieonderzoek jarenlang in de materie. Centrale vraag in zijn onderzoek was in hoeverre Nederland in 1915 op de hoogte was van wat er met de Armeniërs gebeurde. Hij schreef er het boek ‘De Armeense gruwelen. Nederland en de vervolgingen van Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, 1889-1923' over.