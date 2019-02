Gepensioneerde Jaap Albregtse helpt nu vissers in Afrika. ‘Als visser ben je vaak de sigaar’

Reportage Op pad met de buurtwacht Koewacht: ‘Als de boeven óns maar zien’

23 februari KOEWACHT - Als Koewacht overdag aan het werk en 's nachts in rust is, patrouilleert een groep dorpelingen al bijna 25 jaar in de straten, dreven en op dijkjes. De buurtwacht is de luis in de pels van het dievengilde.