Gentenaren over wonen in Terneuzen: 'Pfff, dat doen we toch maar niet'

Veerle Vereecken laat haar honden Lotje en Mozart uit in de Terneuzenlaan. Ze komt eigenlijk uit de streek van Aalst, tussen Gent en Brussel. Na haar studie is ze in Gent blijven 'plakken'. Ze werkt bij een instelling die in Vlaanderen waakt over cultureel religieus erfgoed en is voor haar werk dus niet speciaal aan Gent gebonden. Ze ziet wel wat voordelen van wonen over de grens.



,,Het is er veel rustiger. Hier in Gent in het leven toch gejaagder. Nederlanders zijn ook wat meer uitgesproken, hier zijn de mensen meer gesloten.'' Het valt ook voor haar niet mee om voor een redelijke prijs een woning te kopen of te huren. Zeker als je ook nog twee honden hebt. Maar toch, in Zeeuws-Vlaanderen gaan wonen is voor haar een stap te ver. ,,Het is misschien maar een half uurtje rijden, maar het blijft toch een ander land hè.''