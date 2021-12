Generaal pardon voor bezwaren toekennen huishoudelijke hulp

Lang niet iedereen was tevreden met het aantal uren huishoudelijke hulp dat uit de ronde gesprekken volgde. 75 mensen dienden bezwaar in. De Terneuzense politiek is nu niet gelukkig met het feit dat alle 75 bezwaarmakers in een klap gelijk kregen, zonder dat daar verder in is gedoken. Met het handhaven van het oude aantal uren hulp is Terneuzen jaarlijks 134.000 euro duurder uit dan wat de nieuwe indicatie voor de 75 klanten zou kosten.