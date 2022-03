Gemeenteraad Hulst sluit coalitie met Algemeen Belang Groot Hulst, CDA, Groot-Hontenisse Hulst en de VVD

Marie Blommaart, de oudste verzets­strijd­ster van Nederland, is 101 jaar geworden

LAMSWAARDE - Taart, koffie en niet te veel visite, zo viert Marie Blommaart, de oudste verzetsstrijdster van Nederland, haar 101ste verjaardag. ,,Want als je 101 wordt is het al snel te druk”, aldus neef Hans Blommaart. Marie Blommaart werd op 18 maart 1921 geboren in Lamswaarde, Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de oorlog was ze koerier voor het verzet. ,,Het zit in de genen”, aldus Blommaart.

