Gemeentebestuur Terneuzen: Zonnepanelen graag, maar niet te veel

Hulst en Michel­stadt: Vijftig jaar over en weer gezellig­heid

10:51 HULST - Gaat de één bij de ander op bezoek, dan neemt die natuurlijk wat mee voor de gastheer. Hulst heeft in vijftig jaar heel wat sporen achtergelaten in de Duitse zusterstad Michelstadt. En andersom ook. Het is het resultaat van een jarenlange vriendschapsband.