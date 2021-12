Gemeente Terneuzen legt kledingwinkel Deto Jeans in Axel vierduizend euro aan dwangsommen op

In zowel Deto Jeans als in de Outletstore zijn overtredingen geconstateerd, aldus een woordvoerder van de gemeente Terneuzen. Er liep winkelend publiek rond en dat mag niet. De winkel mag alleen open zijn voor klanten die online bestelde kleding komen ophalen. De gemeente kan per overtreding een dwangsom van duizend euro opleggen, tot een maximum van vierduizend euro. Als dat bedrag bereikt is, is de dwangsom verbeurd en moet Deto Jeans de hele som betalen. Dat is nu nog niet het geval. ,,Daarna is het aan de burgemeester of verdere maatregelen nodig zijn", zegt de woordvoerder.